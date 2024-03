Segunda votação na AR sem maioria. Assis e Aguiar-Branco vão a votos em nova ronda

ze

26 mar, 2024 aldeia 22:35

Deixou de haver dois grandes partidos,PS e PSD, agora são 3, e o PSD se quiser governar com sentido de estado e a bem de Portugal, tem de conversar com o PS e com o Chega, tem de fazer entendimentos á direta e á esquerda, ou arrisca-se a não conseguir estabilidade, e provocar novas eleições.O PSD como mais votado e indigitado para governar Portugal tem a responsabilidade politica de ser ele o garante dessa estabilidade, se olhar só para o seu umbigo e proferir baboseiras como o não é não....só ele será o culpado e o povo não o esquecerá,e em novas eleições sairá perdedor e não vencedor,os consensos têm de ser dignificados a bem do país e dos portugueses, é preciso humildade, inteligência politica e acima de tudo colocar o interesse do país em 1ºlugar.