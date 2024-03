Montenegro. Primeiro-ministro indigitado encontra-se com presidente da Comissão

Poucas horas depois de Luís Montenegro ser indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen dá esta manhã as boas-vindas ao novo líder do Governo, em Bruxelas.

O encontro não constava do programa oficial. Já se sabia que estariam juntos na reunião do PPE - pertencem à mesma família política -, mas a realização deste encontro na sede da Comissão Europeia tem um inegável significado político. Tanto mais que só foi comunicado aos jornalistas depois de Montenegro ser indigitado.

Este será o último Conselho Europeu de António Costa, mas a dúvida que o primeiro-ministro cessante não quis nas últimas horas esclarecer é se se trata de uma despedida ou de um até já.



Os jornalistas bem insistiram nas últimas horas na pergunta, mas António Costa limitou-se a responder que “o assunto não está na ordem do dia”. Cabe-lhe ainda a tarefa de representar Portugal no Conselho Europeu e com temas bem mais pesados do que a política caseira.