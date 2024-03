Paulo Raimundo: "Resultado da CDU é desenvolvimento negativo, mas tem expressão de resistência"

VEJA TAMBÉM:

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, considerou, esta noite, que o resultado obtido pela AD "constitui um fator negativo para a resposta e para a solução de problemas com que os trabalhadores e o povo se confrontam, facilitando o caminho de retrocesso e de ataques a direitos e favorecimento do grande capital". Paulo Raimundo salientou ainda que tal potencia "riscos sérios de empobrecimento democrático já latentes".

"O resultado da CDU, com a redução da sua representação parlamentar e uma percentagem abaixo do que alcançámos há dois anos, significa um desenvolvimento negativo, mas não deixa de constituir uma importante expressão de resistência, com tanto mais valor e significado quando a sua construção teve de enfrentar o prolongado enquadramento caracterizado pela hostilidade e menorização, pela prolongada falsificação de posicionamentos do PCP para alimentar preconceitos anticomunistas e estreitar o seu espaço de crescimento", justificou, referindo ainda que a "promoção de forças reacionárias e uma forjada disputa entre de dois candidatos a primeiro-ministro" condicionaram as escolhas do eleitorado.

"O resultado agora obtido pela AD, a confirmar-se, é inseparável das ações da governação do PS", defendeu, acrescentando que a "promoção da política de direita ao longo destes últimos anos" favoreceu "o discurso demagógico" de partidos como o Chega.