Eleições nas redes sociais. A noite em que a Internet descobriu o ADN

A noite deste domingo foi longa e incluiu dois jogos de futebol, cerimónia dos Óscares...e eleições legislativas, claro. A internet portuguesa serviu de palco privilegiado para comentar esta mixórdia de temáticas, com um assunto a dominar todos os outros: mas...afinal, o que é o ADN? O partido deu que falar o dia todo e, à medida que os resultados iam sendo conhecidos, a curiosidade só foi aumentando. O caso até deu origem a duas queixas junto da CNE: uma da Aliança Democrática e outra do próprio ADN.

No X (antigo Twitter), a hashtag #Legislativas2024 ganhou vantagem natural (falamos disso mais abaixo), mas partilhou as atenções com o Algarve, Luís Montenegro e... "o ADN". O partido acabaria por conseguir resultados históricos em vários distritos e o líder chegou mesmo a dizer que o partido foi "o grande vencedor da noite". Bruno Fialho nega que o resultado - 99.475 votos versus 9.895 em 2022 - seja fruto de qualquer confusão. "Não houve enganos", assegurou. A Internet, no entanto, não concorda... e fez questão de o demonstrar com o humor.



Ainda no início da noite, ativistas da Climáximo atiraram tinta à sede de campanha da AD. O incidente prometia fazer escorrer muita tinta metafórica nas redes sociais...

... mas acabou por também virar ponto de enfoque para falar do "conflito" AD vs ADN.

O X também não perdoou à última freguesia apurada esta madrugada: Mem Martins entrou no top de assuntos mais abordados no Twitter em Portugal, com muitos internautas a demonstrarem a sua frustração com a contagem dos votos.