Campanha do PAN termina aos solavancos e com desfiliações

De um lado, o solavanco de desfiliações que fez abanar a caravana do PAN. Do outro, o esforço por não ficar preso às habituais bandeiras ambientalistas e animalistas. O PAN chega ao fim desta campanha com um futuro incerto pela frente: entre a sobrevivência ou a recuperação de um grupo parlamentar, o partido de Inês Sousa Real pode vir a ser decisivo nos cenários depois das eleições.

Porém, e nesta luta por estacionar a caravana no parlamento com mais pessoas a bordo, a onda de desfiliações na última semana manchou o percurso do PAN. Fosse com a saída dos dois deputados da assembleia municipal de Faro ou com a desfiliação, Sousa Real tentou afastar a imagem de desunião no partido puxando pelo argumento da democracia interna.

A porta-voz reforçou que a “atual direção foi eleita com mais de 70% dos votos” e que “o partido não é uma associação de amigos e que, por isso, as pessoas mais do que saber ganhar, têm de saber perder”.

No meio desta trovoada, até Sousa Real chamou ao centro das atenções a nuvem negra que cobre o partido – a líder colou estas saídas ao antigo porta-voz, André Silva, que se desfiliou ainda na pré-campanha por considerar que o PAN tinha “perdido a coluna vertebral” e “abandonado as suas causas”.