Rui Rocha considera determinante que IL esteja na solução governativa

O presidente da IL considerou esta quinta-feira determinante que a IL esteja incluída numa "transformação real de Portugal" a partir de domingo, escusando-se a lançar mais desafios ao líder do PSD.

"Não vou fazer apelos a Luís Montenegro, nós apresentamos [ao PSD] 10 desafios para transformar Portugal, pusemos esses 10 desafios sobre a mesa e mostrámos, com isso, como é determinante que a IL esteja no dia 10 de março incluída numa solução de transformação real de Portugal. Só a IL tem esse poder, capacidade, ambição e coragem", disse Rui Rocha após uma reunião na Associação Empresarial de Braga e quando questionado sobre que apelo queria deixar a Luís Montenegro a poucos dias das eleições legislativas.

Na reta final para as eleições antecipadas, o dirigente liberal frisou não ter nenhuma mensagem especial para enviar a Luís Montenegro e, se tivesse, poderia ligar-lhe.

"Eu tenho o número [de Luís Montenegro] e poderia ter ligado, mas não liguei, nem trocámos "whatsapp´, nem falámos por outro tipo de canal", garantiu, ironizando: "Nesta altura, Luís Montenegro tem de pensar em quem vai votar".

Ao longo dos dias de campanha eleitoral, Rui Rocha desafiou Luís Montenegro a baixar o IRS em 100 euros mensais para salários médios e a dizer que sistema eleitoral pretendia para o futuro.

Quanto ao IRS, Rui Rocha não obteve resposta, mas à mudança do sistema eleitoral ouviu da parte do PSD que a alteração passava pela inclusão na Constituição de uma norma que permita abrir a representação não apenas em função da população, mas também em função do território.

"O que é determinante são as respostas que o PSD tem ou não para os portugueses", sublinhou.

Quanto à proposta do PSD para o sistema eleitoral, Rui Rocha considerou que não satisfaz os portugueses porque deixa os sociais-democratas "nas mãos do PS nessa matéria tão importante".

"Ao fim deste tempo, aquilo que é evidente é que o país só muda, só muda a sério para os jovens poderem ficar em Portugal com a Iniciativa Liberal e, isso, eu creio que os portugueses já perceberam e vão perceber ainda mais até ao dia 10 de março", insistiu.

Após a reunião na associação empresarial, Rui Rocha percorreu uma das principais ruas comerciais de Braga, distrito de onde é natural e cabeça de lista pela IL, para alertar para a importância de se olhar para o comércio local.

A chuva que caia com intensidade obrigou a encurtar o passeio, mas o dirigente liberal ainda teve tempo, em lojas de vinhos, queijos, vestuário e óticas, de ouvir queixas sobre o estacionamento no centro histórico e falta de apoios e incentivos.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar em 10 de março para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.