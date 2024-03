​103 anos do PCP. “Vamos ser a grande surpresa da noite eleitoral”

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, acredita que o partido vai ser “a grande surpresa eleitoral da noite”.



Em dia de aniversário do PCP - 103 anos - Raimundo falava em Setúbal, à porta da Lisnave, onde a CDU cumpre uma iniciativa de campanha de contacto com trabalhadores.

“São 103 anos de história, uma história que se confunde com a história do país e dos trabalhadores. Enfrentámos todas as incógnitas ao longo dos anos e ultrapassamo-las por uma razão: ligados aos trabalhadores. E essa ligação aos trabalhadores vai também resolver as incógnitas e vamos ser a grande surpresa da noite eleitoral, não tenho dúvidas disso”, afirmou o líder do PCP.