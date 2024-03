Pedro Nuno Santos promete trabalhar com polícias após ver "cartão vermelho"

Veja também:

Agentes da PSP, GNR e da guarda prisional mostraram hoje um cartão vermelho ao secretário-geral do PS em Coimbra, com Pedro Nuno Santos a prometer negociar com eles para que "se sintam bem a trabalhar em Portugal".

No final de uma arruada no centro de Coimbra, cerca de cinquenta agentes da PSP, GNR e guarda prisional esperavam por Pedro Nuno Santos à frente da Câmara Municipal para lhe mostrar um cartão vermelho, numa altura em que defendem a equiparação do subsídio de missão ao da PJ (Polícia Judiciária).

Pedro Nuno Santos acenou-lhes e, em declarações aos jornalistas, disse que o PS terá a "oportunidade de com eles trabalhar para encontrar uma boa solução para quem se dedica à segurança do povo português", salientando que uma das preocupações do PS é "respeitá-los".

"Nós teremos a oportunidade de, a partir de dia 10 de março, comigo encontrarmos uma boa solução para que as forças de segurança se sintam bem a trabalhar em Portugal", declarou.

Questionado se não pretendia falar com os agentes em protesto, Pedro Nuno Santos considerou não haver "as melhores condições para isso", uma vez que estava numa arruada.

Antes, Pedro Nuno Santos percorreu a Rua Ferreira de Borges e a Visconde da Luz, a partir do Largo da Portagem, tendo tirado várias "selfies", entrado estabelecimentos comerciais e distribuído cumprimentos e garantido a uma sindicalista que o PS "nunca se esquecerá das mulheres trabalhadoras".

Acompanhado pela cabeça de lista do PS por Coimbra, a governante Ana Abrunhosa, pelo líder do PS Coimbra, João Portugal, pelo mandatário nacional das listas de deputados, Álvaro Beleza, e pela presidente da associação portuguesa de reformados, Maria do Rosário Gama, Pedro Nuno Santos falou aos jornalistas para salientar que o PS conta com o voto dos pensionistas.