"Há nomes parecidos". AD publica vídeo para evitar confusões com ADN

“Na hora do voto fica atento ao teu boletim. Há nomes parecidos”, ouve-se no vídeo, acrescentando-se que “para votar na mudança segura” há que procurar no boletim especificamente “Aliança Democrática” ao lado “dos símbolos PSD, CDS e PPM”: “Evita confusões."

A Aliança Democrática é uma coligação entre o PSD, o CDS-PP e o PPM, enquanto que a Alternativa Democrática Nacional é um partido criado em 2021, cujas linhas identitárias fundamentais, segundo as informações presentes no seu website, são o combate à “corrupção, a inflação programada dos globalistas, a destruição do ensino, a pedofilia e a destruição da família”.

Nas eleições legislativas de 2022, o ADN ficou em 13.º lugar, não tendo elegido nenhum deputado e tendo angariado apenas 11 mil votos. No entanto, a ADN tem surgido nas últimas sondagens feitas pela CNN Portugal. Isto, acredita-se na Aliança Democrática, poderá ser indicador de confusão feita entre as siglas da AD e ADN. Na sondagem de 27 de fevereiro, o partido, que é liderado por Bruno Fialho, surge em oitavo lugar com 1% dos votos, empatado com o PAN.