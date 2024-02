Fim do empate técnico. "Não há cá viragem, o PS está bem", diz Pedro Nuno Santos

"Nos Açores davam-nos vitória e perdemos", argumentou o líder do Partido Socialista, que falava num restaurante de bifanas em Vendas Novas, no distrito de Évora. Foi, de resto, a comer uma bifana que conversou com a Renascença. "As sondagens valem o que valem, é relativizar. Se continuarem a fazer perguntas, vamos estar uma hora para comer a bifana."

Pedro Nuno Santos reagia ao fim do empate técnico na Sondagem das Sondagens para as eleições legislativas. Depois de um mês em que as margens de erro da AD e do PS estiveram sempre sobrepostas, a sondagem da Universidade Católica publicada esta quarta-feira solidificou o afastamento entre a Aliança Democrática (AD) e o Partido Socialista no agregador da Renascença.