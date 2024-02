Nuno Melo diz que ataque com tinta foi ato "anormal e cobarde"

Nuno Melo criticou o ataque com tinta feito a Luís Montenegro, dizendo que se tratou "um ato anormal e cobarde".

Para o líder do CDS-PP, os ativistas do Climáximo que fizeram esta ação é "de gente que não tem noção".

Aos jornalistas, o centrista recusa a classificar o ato como um protesto, porque "há formas de expressar mensagens e esta não é uma delas".

O líder da Aliança Democrática, Luís Montenegro, foi atingido por tinta verde durante uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) na manhã desta quarta-feira, atirada por um ativista climático da Greve Climática Estudantil.

O momento aconteceu quando o presidente do PSD entrava na FIL, no Parque das Nações, com Montenegro a ficar coberto de tinta no rosto e na roupa, mas a responder com ironia.

"Pontaria não faltou. Tenho todo o respeito pelas pessoas que manifestam. Se a ideia é transmitir-me as preocupações, era mais fácil termos conversado", lamentou em declarações aos jornalistas.