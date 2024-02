Mortágua alerta para “jackpot para milionários”

Veja também:

A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, criticou esta terça-feira à noite, em Almada, o “jackpot para milionários” que diz ser a proposta fiscal da direita e acusa PS de irresponsabilidade orçamental.



Depois de um dia em que centrou as críticas à direita, Mariana Mortágua mudou de agulha para criticar a maioria socialista, que acusou de criar “crises” por falta de verbas, apesar do excedente orçamental de quatro mil milhões de euros.

“Compraram-se guerras com profissionais de todas as áreas porque não havia dinheiro, mas sobrou sempre margem para medidas fiscais que agravaram as desigualdades”, declarou a coordenadora do Bloco de Esquerda.

Mariana Mortágua deixou, ainda, críticas ao “discurso com um cheirinho de racismo” de Pedro Passos Coelho, ex-líder do PSD e antigo primeiro-ministro.