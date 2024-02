Veja também:

Mariana Mortágua volta a lembrar que o PSD não é um partido de confiança.



A líder do Bloco de Esquerda reage assim à promessa do líder do PSD, Luís Montenegro, em se demitir caso, enquanto primeiro-ministro, tenha de cortar pensões.

Mariana Mortágua falava durante uma arruada em Almada, a primeira da campanha.

Ouça a reportagem da jornalista Isabel Pacheco.