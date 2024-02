Intenções políticas no ataque a Montenegro? Acusações não são "de todo" para o PAN, diz Sousa Real

Inês Sousa Real diz que o ataque com tinta a Luís Montenegro "não é a forma mais correta de lutar pelas alterações climáticas" e garante que as acusações de Nuno Melo sobre intenções políticas não são "de todo" uma mensagem para o PAN.

À margem de uma ação de campanha esta quarta-feira com estudantes da Nova SBE em Carcavelos, a porta-voz do PAN reforçou que, ainda assim, compreende que os jovens estejam "muito insatisfeitos" com as agendas da maior parte das forças políticas - e que, por isso, "em vez de estarmos a discutir estas ações, seria importante estarmos a discutir as políticas ambientais" não só da Aliança Democrática, mas também do PS.

Sousa Real apelou ainda aos jovens para utilizarem outras formas de protesto, como as manifestações nas ruas antes da pandemia ou o boletim de voto, "porque há uma força política que luta pela defesa da natureza e da biodiversidade".

E, apesar de a líder do partido não deixar nenhuma mensagem a Luís Montenegro, o caso com Nuno Melo foi diferente. Sousa Real diz que a acusação do presidente do CDS-PP, de que algum partido está por detrás destas manifestações, "não é de certeza" para o PAN.

"Não é de todo uma mensagem direta para o PAN, porque o PAN não tem qualquer ligação a estes movimentos da sociedade civil. Aliás, nós respeitamos profundamente aquilo que é a independência e a autonomia destes movimentos. Aliás, desde o primeiro momento que o PAN tem sido bastante crítico", rematou.