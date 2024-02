Foto do dia. Montenegro atacado com tinta por ativista ambiental

Não era laranja, rosa, azul ou vermelha. Era verde a cor da tinta que atingiu o líder do PSD, Luís Montenegro, na manhã desta quarta-feira, durante uma ação de campanha para as eleições legislativas. A condizer com os olhos do candidato social-democrata.

Verde de ambiente, de natureza? "Verde de esperança", atalhou logo um apoiante, cujas palavras foram audíveis nas imagens televisivas.

A Montenegro elogiou-se a serenidade e o sentido de humor com que reagiu ("Pontaria não faltou ao jovem que me abordou"), aos restantes partidos a rapidez e unanimismo com que condenaram o ato, mas nem por isso a discussão das políticas ambientais passou a fazer parte do dia de campanha eleitoral.