D. Américo Aguiar diz que ataques com tinta "não podem nem devem ser aceites"

D. Américo Aguiar defende que ações de protesto como a que hoje sujou Luís Montenegro com tinta "não podem, nem deve ser aceites" em Democracia.

"Já o disse aquando do incidente com o Dr Fernando Medina, Ministro da República, e agora com o líder do PSD, e com tantos outros alvos e métodos fora das regras da convivência democrática", refere, numa publicação nas suas redes sociais.

O bispo de Setúbal avisa que um dia "não será tinta, será ainda mais grave e sem retorno".

O cardeal recordou o seu passado na defesa do Ambiente para realçar que, apesar de condenar estes protestos, há "muito a fazer e urgentemente" no que toca ao clima.

O líder da Aliança Democrática, Luís Montenegro, foi atingido por tinta verde durante uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) na manhã desta quarta-feira, atirada por um ativista climático da Greve Climática Estudantil.



O momento aconteceu quando o presidente do PSD entrava na FIL, no Parque das Nações, com Montenegro a ficar coberto de tinta no rosto e na roupa.