RIR acusa PAN de apropriação de frase de Tino: "PAN com manteiga"

O partido Reagir, Incluir e Reciclar (R.I.R) acusou o Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) de ter utilizado como slogan uma frase de Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans (fundador do R.I.R), sem autorização do mesmo.

Em causa está a frase "PAN, PAN, PAN com manteiga vegetal é tão bom", presente em alguns elementos de campanha e propaganda do PAN, nomeadamente em sacos de pano.

"Foi com enorme estupefação que tomamos conhecimento há minutos de que o PAN ilegitimamente se apropriou de uma frase que nos lembra o famoso êxito 'Pão Pão, Fiambre Fiambre' do nosso fundador Tino de Rans", afirma o R.I.R em comunicado citado pelo Notícias Ao Minuto.

O comunicado do R.I.R relembra ainda que "Vitorino Silva, além de fundador do Partido Reagir Incluir Reciclar, integra os órgãos nacionais do Partido R.I.R. e é candidato cabeça de lista ao círculo eleitoral do Porto, tendo fortes possibilidades de ser eleito deputado".

Também nas redes sociais o partido expôs a sua indignação, onde afirma que "até o PAN se inspira no nosso fundador Tino de Rans".