Legislativas 2024. Debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos é o mais visto deste ano

O debate entre Luís Montenegro (AD) e Pedro Nuno Santos (PS) foi o "mais visto de toda a série" deste ano e "registou uma maior afluência na SIC", de acordo com a análise da Universal McCann (UM).

O frente a frente mais esperado a menos de um mês das legislativas de 10 de março aconteceu na segunda-feira, tendo sido transmitido em simultâneo pela RTP1, SIC, TVI, SIC Notícias, CNN Portugal e RTP3, entre o líder da Aliança Democrática (AD), Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

O confronto "foi visto por mais de 2,6 milhões de portugueses, a que correspondeu um 'share' total de 55,8%", contou com a moderação de Clara Sousa (SIC), Sara Pinto (TVI) e João Adelino Faria (RTP1) e "registou uma maior afluência na SIC, sendo a estação que conseguiu colar mais espetadores à televisão naquele período, ultrapassando os 860 mil".

Por sua vez, "a TVI verificou uma média de 813 mil e a RTP1 626 mil".

"O debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos torna-se, assim, o mais visto de toda a série, seguindo-se os confrontos entre André Ventura x Pedro Nuno Santos, com uma audiência média de 1,2 milhões de telespetadores e Luís Montenegro x Mariana Mortágua, com uma audiência média de 1,1 milhões de telespetadores", adianta a UM, agência de meios do grupo Mediabrands.

Se se comparar com o frente a frente entre António Costa (PS) e Rui Rio (PSD), nas eleições de 2022, conclui-se que o "interesse dos portugueses no debate de ontem [19 de fevereiro] foi menor".

Isto porque em 13 de janeiro de 2022, "o confronto entre os líderes do PS e PSD verificou uma audiência média de 3,1 milhões de portugueses, mais 15% face aos 2,6 milhões registados" na segunda-feira.

A Universal McCann destaca os canais de informação (RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal), "que registaram um aumento da sua audiência média quando comparada com o debate de 2022 entre António Costa e Rui Rio".

Na segunda-feira, "cerca de 160 mil telespetadores optaram por ver o debate através da SIC Notícias (vs. 159 mil em 2022), já "a CNN Portugal alcançou uma audiência média de 141 mil telespetadores (vs. 85 mil em 2022) e a RTP3 contou com uma audiência média de 41 mil telespetadores (vs. 18 mil em 2022)".

No total do dia 19 de fevereiro, "a SIC foi o canal líder em audiências com um 'share' de 16,4%, seguida da TVI com um 'share' de 16,1% e RTP1 com um share de 10,5%", refere a análise.

"O debate transmitido na SIC foi o segundo programa mais visto do dia atrás do programa 'Big Brother Desafio Final' que verificou uma audiência média de 944 mil telespetadores", acrescenta.

Uma análise à audiência média ao longo do debate, "é possível observar que a SIC liderou com alguma vantagem sobre a TVI entre as 20h30 e as 21:20".

Entre as 21h20 e as 21h46, prossegue, a "SIC e TVI mantiveram-se muito próximas entre si, alternando na liderança".

Entretanto, "com o debate a aproximar-se do fim, a SIC voltou a registar um novo crescimento aumentando a diferença para a TVI, mas de forma muito ligeira" no com o final "os canais de informação, que também transmitiram o debate, registaram um aumento da sua audiência, com os portugueses a mostrarem interesse na análise e rescaldo do debate", conclui.