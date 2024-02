Rui Rocha. "Políticos têm que criar condições para que a justiça possa fazer o seu caminho”

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, defendeu este sábado que a justiça “tem os seus tempos”, que devem ser “respeitados” e “cumpridos”, em relação à decisão que levou à libertação dos arguidos suspeitos de corrupção na Madeira.

Durante uma arruada pelas ruas de Guimarães, Rui Rocha indicou que cabe aos políticos criarem “condições para que a justiça possa fazer o seu caminho”.

“Há decisões intermédias que são contraditórias com as decisões iniciais. Há, muitas vezes, decisões finais que são contraditórias com as decisões intermédias. Isso é a justiça a trabalhar”, afirmou.

O líder liberal indica que a política tem de “dar um sinal de tranquilidade”, defendendo propostas do partido como concursos internacionais como meio de escolha de altos cargos de regulação e a simplificação de processos, eliminando burocracias que levam à corrupção.

Rui Rocha voltou a indicar que Miguel Albuquerque, constituído arguido, não tinha condições para continuar e a defender que a palavra deve ser devolvida aos madeirenses, com eleições a realizarem-se logo que possam acontecer.

Em causa estão buscas na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.