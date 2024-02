Madeira. "Governo permanecerá em gestão"

Ireneu Barreto, o representante da República para a Madeira, anunciou na tarde deste sábado, que o "Governo permanecerá em gestão" , porque "tem condições para trabalhar", até que Marcelo Rebelo de Sousa decida, ou não, a convocação de eleições, o que só poderá ocorrer a 24 de março.

"Em suma, considero ser preferível manter a atual situação do XIV Governo Regional - o qual permanecerá em funções de gestão por poucas semanas, eventualmente prolongadas em caso de agendamento de eleições -, a nomear já um novo Governo Regional, que, ainda mesmo antes de conhecer os assuntos pendentes, poderia dentro em pouco entrar também em funções de gestão", afirmou, considerando que é "a melhor maneira de assegurar os interesses da região".

“Caso o Presidente da República entenda não dissolver proximamente a Assembleia Legislativa procederei então à nomeação do Presidente e dos demais membros do Governo Regional”, disse.



Numa comunicação aos jornalistas no Palácio de São Lourenço, na Madeira, Ireneu assumiu que "esta é necessariamente uma decisão precária”.

Questionado sobre o tempo que passou desde a decisão, Ireneu Barreto desvalorizou. “Acha que foi muito? Não acho que tenha sido muito. Deu tempo a todos de pensarem, a mim de pensar, para estar com o Presidente da República e ouvir dele a sua opinião sobre a situação e decidir logo que foi possível”, considerou.

O Presidente da República poderá intervir neste processo, inclusive optando pela dissolução da Assembleia Legislativa da região depois de 24 de março, quando se cumprirem seis meses sobre as eleições regionais.

A crise política na Madeira teve início a 24 de janeiro com uma grande operação policial na região. O líder do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, demitiu-se depois de ter sido constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção na região, o que levou à queda do seu executivo, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.

