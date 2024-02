BE Madeira diz que manter Governo em funções é decisão lógica antes de Marcelo convocar eleições

A decisão de Ireneu Barreto foi anunciada três semanas depois de o líder do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, se ter demitido após ter sido constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção na região, o que levou à queda do seu executivo, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.

O BE Madeira considerou este sábado lógica a decisão do representante da República de manter em funções o atual Governo Regional, de gestão, e considerou que o chefe de Estado não tem outra solução que não seja a convocação de eleições.

A coordenadora do BE Madeira, que tem um deputado no parlamento regional, lembrou que tinha defendido junto do representante da República a necessidade de eleições antecipadas, tendo em conta que a "legitimidade política" do atual executivo está em causa, devido a "todos os indícios e investigações" em curso dentro do próprio Governo Regional.

"Não eram só dois protagonistas, Pedro Calado [ex-presidente da Câmara do Funchal] e Miguel Albuquerque. Estão várias secretarias {regionais] sob investigação e havia necessidade de repor a legitimidade política, repor o respeito que todos os madeirenses merecem e voltar a dar a voz ao povo", afirmou Dina Letra.

Em 24 de janeiro, a Polícia Judiciária (PJ) realizou cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

Na sequência desta operação, a PJ deteve o então presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), que também já renunciou ao cargo, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia.