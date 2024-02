Sondagem coloca novamente AD à frente do PS e direita com maioria

A Aliança Democrática surge mais uma vez na frente das intenções de voto dos portugueses, com 30% na mais recente sondagem da Consulmark2 para o jornal Nascer do Sol e a Euronews. Nos quatros inquéritos realizados pela casa de sondagens nos últimos dois meses, o PSD e a AD surgiram sempre à frente do PS.

Este é o terceiro inquérito de opinião em que a coligação entre o PSD de Luís Montenegro, o CDS de Nuno Melo e o PPM está colocado à frente do PS, que regista 27,4% das intenções de voto nesta sondagem.

Em terceiro lugar está o Chega, com 18,1% das intenções de voto. Mais atrás está a Iniciativa Liberal, com 5,5%, o Bloco de Esquerda, com 4,2%, o Livre, com 2,9% e a CDU com 2,6%. Em último surge o PAN, com 1,1%.

A sondagem teve uma amostra de 804 inquiridos e foi realizado logo após o início do período dos debates nas televisões, entre 6 e 12 de fevereiro, registando uma percentagem de indecisos de 10,1%.