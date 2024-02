Ventura e Chega/Açores em desacordo. Partido só admite ser Governo, líder diz que "não é decisivo"

Na noite eleitoral dos Açores, a 4 de fevereiro, o líder do Chega, André Ventura, garantiu que o partido não faria qualquer acordo de incidência parlamentar na região autónoma, mas apenas de Governo. Esta tarde, Ventura voltou atrás, mudou de posição, e face ao anúncio do PS/Açores em votar contra o Programa do Governo da coligação PSD/CDS-PP/PPM, que venceu as eleições regionais de domingo sem maioria absoluta, disse que "ser parte ou não ser parte do Governo não é decisivo". "Na noite eleitoral, José Manuel Bolieiro tinha duas hipóteses: uma convergência à direita, que permitia uma maioria absoluta, ou uma convergência com o PS. Piscou o olho ao PS e a resposta foi-lhe dada esta sexta-feira. E o PSD devia aprender com isso, porque o que aconteceu nos Açores pode acontecer a nível nacional. Nunca disse que a questão de ser parte ou não ser parte do Governo era o decisivo. Para mim, o decisivo é haver um acordo de Governo, em que os dois partidos definem áreas prioritárias de intervenção e as medidas a executar", disse esta sexta-feira André Ventura. Horas depois, em conferência de imprensa, o presidente do Chega/Açores garantiu que o partido só viabilizará o Programa do Governo se integrar o executivo e se ficarem de fora os líderes açorianos dos dois partidos minoritários. “A condição que impomos [para votar a favor do Programa do Governo], a primeira de todas, é fazermos parte do Governo. Tão simples quanto isso”, disse José Pacheco aos jornalistas em conferência de imprensa, em Ponta Delgada. Além disso, acrescentou José Pacheco, para o Chega votar a favor do Programa do Governo, os líderes locais do CDS-PP e PPM, Artur Lima e Paulo Estêvão, respetivamente, não podem integrar o novo executivo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

“Esses dois hão de conversar com o sócio maioritário, que a mim não me diz respeito e eles é que hão de acertar entre si. Eu, do outro lado, que também estou a negociar isso, não vejo com bons olhos a permanência desses senhores no Governo, porque a última experiência foi má demais”, declarou. O presidente do Chega/Açores disse ainda que até ao momento não recebeu nenhum telefonema de José Manuel Bolieiro, mas admitiu tomar a iniciativa: “Admito, porque até é um bocadinho do meu feitio, quando alguém não me dá uma resposta, dizer ‘afinal tu o que queres?’”, salientou. “É assim que eu trabalho, é assim que eu falo com as pessoas, porque eu tenho muito respeito por esta terra e por estas pessoas e, quando alguém se mantém em silêncio e não quer dizer nada, está a fechar-se em copas e a fazer o jogo lá [no continente] do [Luís] Montenegro [líder do PSD], se calhar vou ter que lhe telefonar e dizer ‘ou nós resolvemos isto, ou os Açores é que vão penar’”, acrescentou. Ainda de acordo com José Pacheco, quando for recebido pelo representante da República, Pedro Catarino, que irá ouvir os partidos nos dias 19 e 20 de fevereiro, irá dizer que o Chega está disponível “para a governação, para levar os Açores em frente”.