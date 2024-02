Sondagem coloca AD à frente do PS

Clique aqui para explorar a “Sondagem das Sondagens”

A AD ultrapassa o PS, mas as duas candidaturas estão em empate técnico. É a conclusão da mais recente sondagem da Universidade Católica para a “RTP” e para o “Público”, em que os socialistas recolhem apenas 20% das intenções de voto, enquanto a Aliança Democrática soma 23%. O empate técnico continua na Sondagem das Sondagens da Renascença, mas o PS ainda está à frente da AD.

A sondagem do Centro de Estudos de Sondagens de Opinião (CESOP), da Universidade Católica de Lisboa, dá a vitória à coligação do PSD, do CDS e do PPM, que fica três pontos à frente do PS no cenário sem redistribuição de indecisos.

Na anterior sondagem do CESOP, publicada em novembro e com o trabalho de campo feito após a crise política da Operação Influencer, tanto o PS como o PSD tinham 20% das intenções de voto.

Sem a distribuição de indecisos feita pelo CESOP, a sondagem publicada esta segunda-feira atribui 14% das intenções de voto ao Chega. O partido de André Ventura continua a subir e reforça o terceiro lugar, com uma vantagem de 10 pontos percentuais para os seus "perseguidores".

A Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda surgem empatados, recolhendo ambos 4% das intenções diretas de voto. O Livre e a CDU recolhem ambos 2%, enquanto o PAN apenas tem 1%.

Vinte por cento dos inquiridos são indecisos e 4% indicaram o voto noutros partidos, em branco ou em nulo.

Na estimativa dos resultados eleitorais das legislativas de 10 de março, realizada com a distribuição dos indecisos, a AD atinge os 32%, o PS tem 28% e o Chega ascende a 19%. A IL e o BE descem relativamente à última sondagem, ficando com 6% e 5% respetivamente.

A sondagem estima ainda que o Livre obtém 3% dos votos, enquanto a CDU fica nos 2% e o PAN em 1%.

Sondagem das Sondagens coloca PS e AD a 1 ponto de distância

Atualizada com os valores da nova sondagem RTP/Público, a Sondagem das Sondagens, da Renascença, aproxima o PS e a AD, colocando os socialistas de Pedro Nuno Santos com 29,3% e a coligação liderada por Luís Montenegro com 28,3%.

As margens de erro das duas candidaturas entrelaçam-se cada vez mais: se o PS, ainda a liderar, tem neste momento um limiar mínimo de 27,5% dos votos, a AD tem um máximo de 30,2%.