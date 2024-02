Socialista Porfírio Silva considera "normal" nomeação de novo Governo na Madeira

Veja também: “Se as instituições funcionarem, Marcelo não vai forçar a dissolução da Assembleia” na Madeira O deputado socialista Porfírio Silva defende que há excesso de "tacticismo e demasiadas contas inter e intrapartidárias" na crise política que se instalou na Madeira.

Face à incerteza sobre os próximos passos após a aceitação da demissão do presidente do governo regional da Madeira, o diretor do "Ação Socialista" considera que há uma "embrulhada" criada por cálculos políticos de diversas forças partidárias. "O que é normal, numa circunstância destas, é que se sai o chefe do Governo, cai o Governo, substitui-se o Governo, há um novo Governo e continua com aquilo que tem que continuar, independentemente de quais sejam as forças políticas envolvidas", defende Porfírio Silva no programa Casa Comum, da Renascença, pedindo clareza no processo político madeirense. O PSD Madeira defende a nomeação de um novo Governo, depois da demissão de Miguel Albuquerque. O CDS, parceiro de coligação, quer uma substituição rápida do executivo e o PAN, que garante a maioria parlamentar ao Governo, pede que os novos membros não tenham ligações aos projetos ligados às suspeitas de corrupção. PS e Chega apresentaram moções de censura ao governo de Miguel Albuquerque, que está demissionário.

Porfírio Silva considera que "não é exigível" ao Presidente da República que sinalize o que fará quando tiver o poder de dissolver a Assembleia Legislativa Regional, a partir do final do mês de março. "Marcelo Rebelo de Sousa já se condicionou a si próprio demasiadas vezes sobre o exercício dos seus poderes, por exemplo, quando disse na tomada de posse do Governo que a maioria absoluta era do primeiro-ministro e não era do Partido Socialista. Criou uma teoria para si próprio, que condicionou aquilo que podia ser eventualmente uma melhor solução para a crise política a nível nacional", afirma o dirigente socialista. Comportamento inaceitável da Justiça Noutro plano, o comentador do programa "Casa Comum" considera que o comportamento do representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, foi "um pouco estranho" ao surgir perante os jornalistas a fazer declarações ao lado do demissionário presidente do governo regional. "Em termos paralelos, seria como o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sair junto a António Costa quando este foi demitido e vir cá fora falar aos jornalistas com o primeiro-ministro demissionário", exemplifica Porfírio Silva, que confessa estranheza ao escutar as declarações do Representante da República que não tornou efetiva a demissão de Miguel Albuquerque em termos imediatos.