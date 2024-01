A Confederação Nacional de Agricultores (CNA) confirma que avança com marchas lentas e manifestações.

Em nota publicada no site, a CNA revela que serão protestos regionais pela melhoria dos rendimentos no setor, mas ainda não avança com datas.

"Os atuais protestos dos agricultores que ecoam por toda a Europa têm contextos e realidades diferentes, mas em todos eles existe um ponto comum: o rendimento dos agricultores, o dinheiro que no final da campanha fica para os agricultores poderem sobreviver. A realidade é só uma, mesmo contabilizando as ajudas, a asfixia financeira da grande maioria dos agricultores, principalmente os pequenos e médios, é permanente e brutal, agravada pela ditadura da grande distribuição e pelos apoios que os Governos lhe dedicam", lê-se na nota.

Esta quarta-feira, a outra confederação de agricultores - a CAP - reúne-se para debater o atual momento da agricultura. Está prevista, para o início da tarde, uma tomada de posição sobre os protestos dos últimos dias em países europeus.

Já durante esta manhã, à Renascença, várias personalidades do setor foram unânimes na necessidade de protestos e da falta de condições para os produtores.

Os agricultores portugueses estão a preparar-se para protestos "com uma massa nacional muito grande", semelhante ao que se vive pelo resto da Europa.

Em França, os agricultores em protesto aproximam-se das linhas vermelhas definidas pelo Governo. Estão nas proximidaes do aeroporto de Orly e do mercado de Rangis e peretendem bloquear a capital, Paris.