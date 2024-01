Sondagem DN/JN/TSF. AD recupera terreno, PS com cinco pontos de vantagem

A Aliança Democrática está a recuperar na intenção de voto e aproxima-se do PS, que ainda lidera. Segundo a sondagem da Aximage para JN/DN/TSF divulgada este domingo, em comparação com a do mês anterior, a vantagem dos socialistas caiu quase para metade, mas mantêm-se nos cinco pontos de vantagem (32,7%) em relação à coligação de direita (27,4%).

Os socialistas caem em relação à última sondagem da empresa - 1,4 pontos percentuais -, enquanto a primeira sondagem já com a AD mostra uma maior intenção de voto do que a soma dos resultados de PSD e CDS há um mês, que registaram juntos 26% - também menos 1,4 pontos percentuais.

Com a subida do PS e a descida da AD, a vantagem dos socialistas está agora nos 5,3 pontos percentuais, quando há um mês era de 9,3% para o PSD.

Na terceira posição volta a ficar o Chega, com 16,2%, a mesma intenção de voto que tinha na sondagem da mesma casa no mês passado, liderando no voto jovem. O Bloco de Esquerda cresce para 8%, enquanto a Iniciativa Liberal mantêm-se nos 4,2%.

O PAN cai quase um ponto percentual, para 2,9%, enquanto a CDU volta a estar abaixo dos 3% (2,7%) e o Livre regista 1,9% das intenções de voto.

Na sondagem que teve como amostra 801 inquiridos, o número de indecisos sobe ligeiramente, de 4,5% para 5,5%, enquanto 23% assumem que só vão decidir o seu voto em definitivo mais em cima das eleições.