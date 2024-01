PSD vai reavaliar TGV se for Governo

O PSD vai reavaliar o projeto da linha de alta velocidade caso seja Governo. Pedro Duarte disse esta quarta-feira que o compromisso do partido é apenas com a candidatura aos fundos europeus e que será preciso avaliar “os compromissos assumidos”. Já o socialista Pedro Marques espera que o concurso agora lançado não venha a ser anulado.

No programa Casa Comum, da Renascença, o presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD afirmou que o projeto do TGV entre Porto e Lisboa “será sempre reavaliado, como é evidente, até no nome do sentido de responsabilidade nacional”.

O social-democrata também esclareceu que o compromisso dos sociais-democratas “é tão só de que nós não inviabilizamos evidentemente uma candidatura para acesso a fundos comunitários”, e que “não há nenhuma garantia sequer que a Comissão Europeia venha a aprovar este projeto”.

“Nós não temos mais nenhum compromisso com o Governo, seja sobre o que for, porque nós desconhecemos. Foi deixado para in extremis haver esta candidatura sob o risco de perdermos financiamento comunitário. Então, muito bem, se o Governo precisa desse conforto, tem esse conforto”, declarou.