Livre diz que Chega não gosta da igualdade perante a lei ou em qualquer forma

O lider do Partido Livre defendeu este sábado que André Ventura não gosta da igualdade perante a lei ou em qualquer outra forma e garantiu que até às próximas eleições legislativas irá fazer campanha pela liberdade e igualdade, inclusivamente nas escolas.

Em declarações à agência Lusa, à margem da inauguração da estátua de Pai Paulino, no âmbito da toponímia de presença africana em Lisboa, e confrontado com as declarações do líder do Chega, que prometeu, caso consiga formar governo, cortar todos os apoios estatais a associações que promovam ideologias e igualdade de género, Rui Tavares apontou que é sabido que "o líder do Chega não gosta da igualdade perante a lei".

"Aliás, não gosta da igualdade em nenhuma das suas formas. Ele já assumiu até em debate, inclusive com o nosso Presidente da República, em que assumiu que queria segregar os portugueses por etnia durante a pandemia" lembrou o líder do Livre.

Rui Tavares salientou que a igualdade de todos os cidadãos perante a lei está consagrada na Constituição Portuguesa e não só -- "Está consagrado no coração de cada um e de cada uma de nós" -- e que, por isso "ninguém é mais e ninguém menos do que os outros".

"Ele não gosta disso e, portanto, evidentemente que um dos seus anseios seria destruir qualquer pedagogia dessa ideia de igualdade", apontou.

Acrescentou que "ainda bem que há projetos que se vão confrontar durante a campanha eleitoral", para as eleições legislativas de dia 10 de março, deixando a garantia de que o projeto do Livre "é claramente o da igualdade perante a lei".