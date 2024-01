Operação Influencer. António Costa suspeito de prevaricação

O primeiro-ministro demissionário, António Costa, é considerado pelo Ministério Público suspeito de prevaricação, avança o Observador.

De acordo com o site informativo, em causa estará a aprovação do novo regime jurídico de urbanização e edificação no Conselho de Ministros de 19 de outubro de 2023.

O Ministério Público refere uma alegada "lei malandra". Dias antes da aprovação, João Galamba, ex-ministro, e João Tiago Silveira terão negociado pormenores da nova lei com o administrador da Start Campus, Rui Oliveira Neves, permitindo que o data center de Sines ficasse dispensado "de um processo de licenciamento urbanístico".

[Notícia atualizada às 14h39 de 5 de janeiro de 2024]