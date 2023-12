Boas Festas antecipam um 2024 "exigente". Belém recebe votos de Natal dos deputados

“Para além da vivacidade dos debates, das propostas, dos pontos de vista, o que é facto é que há um clima de estabilidade emocional e institucional que caracteriza a maturidade de uma democracia que vai para o ano celebrar 50 anos do 25 de Abril. Isso também está presente no nosso espírito. Portanto, há uma coisa que nós sabemos e queremos. É que a ditadura nunca mais ”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa também destacou o clima de estabilidade institucional e emocional que se vive em Portugal e que – segundo diz – evita o surgimento de uma nova ditadura, numa altura em que se aproxima a comemoração do 50º aniversário do 25 de Abril .

Marcelo aproveitou ainda para elogiar o papel de fiscalização desempenhado pelo parlamento à maioria absoluta do PS.

“A Assembleia da República teve uma legislatura muito difícil. Primeiro por causa da situação Internacional. E depois a Assembleia da República teve um papel de fiscalização muito ativo relativamente ao governo, com a preocupação de contrabalançar a existência de uma maioria absoluta parlamentar, com uma vivacidade própria da vida parlamentar portuguesa”, afirmou Rebelo de Sousa.

Já o presidente da Assembleia da República antecipou um 2024 difícil. “Será um ano muito exigente do ponto de vista político também para o Presidente da República, mas será um ano que o eleitorado, as forças políticas, as instituições atravessarão com a sageza, a sabedoria e também a harmonia que caracteriza a nossa vivência democrática”, referiu Augusto Santos Silva.

Amanhã é a vez do Governo apresentar cumprimentos de Natal e Ano Novo.