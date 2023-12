Sócrates responde a Passos. "Ataque político disfarçado de reflexão"

José Sócrates classificou de “ataque político” as críticas que Passos Coelho dirigiu a António Costa esta terça-feira, explicando a sua demissão do cargo de primeiro-ministro com uma "indecente e má figura".

O antigo primeiro-ministro socialista declarou que as palavras de Passos são um "ataque político disfarçado de reflexão".

"Isso não tem nada a ver com análise, trata-se de um ataque político. Com franqueza, estamos para ver quem fez má figura. Se foi o primeiro-ministro, se foi o Ministério Público, se foi a oposição, mas daqui a uns meses veremos", referiu aos jornalistas, à chegada ao Campus da Justiça, onde vai ser ouvido durante a tarde, no âmbito do julgamento do caso EDP.

"Repor a verdade dos factos e testemunhar em favor do Dr. Manuel Pinho"

Passos Coelho e José Sócrates estão a ser ouvidos no âmbito do processo EDP, tendo falado aos jornalistas à chegada ao Campus da Justiça, em Lisboa.



No âmbito deste processo, José Sócrates referiu que pretende "repor a verdade dos factos e testemunhar em favor do Dr. Manuel Pinho".

Sócrates recusou qualquer favorecimento ao grupo BES, de Ricardo Salgado: "A verdade é que nunca o meu Governo, nem o Dr. Manuel Pinho, favoreceu o grupo Espírito Santo de nenhuma forma, nunca houve nenhum benefício ilegítimo", declarou.

Mais, assegurou que essa acusação se trata de "um relato que tem sido repetido pelo Ministério Público ao longo de 12 anos, criando um embuste enorme que não tem nenhum tipo de sustentação".