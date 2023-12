Eleições no PS. Pedro Nuno Santos "muito confiante" na hora de votar

O candidato a secretário-geral do PS Pedro Nuno Santos disse esta sexta-feira estar confiante no resultado das eleições internas do partido e com vontade de "encerrar este capítulo interno" para se focar na mobilização do país.

"Muito confiante, quem acompanhou esta campanha pode perceber a grande mobilização que nós fomos capazes de fazer ao longo de todas estas semanas, e isso é muito bom, nós precisávamos de mobilizar o partido para depois podermos mobilizar o país e acho que, pelo menos, o partido conseguimos", afirmou.

Pedro Nuno Santos, que exerceu o seu direito de voto em São João da Madeira, município de onde é natural, afirmou sentir-se também com "vontade de encerrar este capítulo interno" para começar a dialogar com os portugueses e mobilizar o país para as eleições legislativas de 10 de março de 2024.

"Conseguirmos fazer no país o que fizemos no partido, mobilizar o país para um projeto que consiga conciliar o progresso social com o progresso económico", afirmou.

Questionado se, caso vença as eleições internas, gostava de ter o ainda secretário-geral do PS e primeiro-ministro a seu lado, Pedro Nuno Santos salientou que António Costa é "uma grande referência" e que o partido "tem muito orgulho nele".

"Estes foram anos muito importantes para nós, para o país e para o PS. Temos muito orgulho nos resultados e agora queremos dar um novo impulso. É esse o nosso grande objetivo para conseguirmos construir um Portugal inteiro, que é o lema da nossa candidatura", referiu.

Dizendo ter "muito orgulho no legado do PS", o ex-ministro das Infraestruturas assegurou que o Partido Socialista vai "continuar os resultados positivos e resolver os problemas que persistem" no país.