"Estão a funcionar pior". PSD leva estado dos serviços públicos a debate no Parlamento

A três meses das eleições legislativas, o PSD quer mostrar que depois de oito anos de Governo socialista os serviços públicos estão a funcionar pior e o deputado Hugo Carneiro dá vários exemplos: na saúde com a falta de médicos de família, na educação com os resultados do PISA que mostram uma queda de Portugal neste estudo da OCDE e a falta de professores.

“A educação, a saúde, a extinção do SEF, a justiça, a habitação, são áreas que têm de ser escalpelizadas. Chegou o momento para fazer mais um balanço e concluir que a governação de oito anos do Partido Socialista não acrescentou, mas retirou ao país e os serviços públicos estão a funcionar pior por incapacidade de gestão”, refere o deputado Hugo Carneiro.

No debate, agendado para esta quinta-feira à tarde, no Parlamento, o PSD quer questionar o Governo sobre a situação de muitos serviços públicos de diversas áreas como a educação, a saúde, a justiça ou a habitação.

O deputado social-democrata apontou ainda outros exemplos de serviços onde é cada vez mais difícil aceder.

“Uma pessoa alvo de um despedimento coletivo queria junto da Autoridade das Condições de Trabalho conhecer os seus direitos, mas só por agendamento. É impossível o país estar a funcionar com a regras da pandemia, nós já não estamos na pandemia”, remata Hugo Carneiro.

O PSD diz que o Governo atira “areia para os olhos dos portugueses quando fala em redução da dívida pública e quando diz que há mais funcionários públicos, quando os serviços estão a funcionar pior”.

Para além da saúde e da educação, Hugo Carneiro dá ainda outro exemplo dos oficiais de justiça e do prometido estatuto.

“O Governo teve oportunidade de rever este estatuto e não o fez e agora a crise política já não leva à revisão, e isso tem consequências no modo como os serviços estão a funcionar”, exemplifica o deputado.

O debate do PSD vai fazer-se apenas entre os deputados, porque a bancada do Governo vai estar vazia. Fonte do gabinete da ministra dos Assuntos Parlamentares diz à Renascença que nenhum membro do Governo vai estar no debate sobre os serviços públicos.