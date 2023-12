Caso das gémeas "contaminou" a política do país, mas é preciso encerrá-lo, diz Montenegro

O presidente social-democrata apelou, esta quinta-feira, ao cabal esclarecimento do que aconteceu com o caso das gémeas luso-brasileiras para encerrar um assunto que "contaminou" a política do país e acusou o PS de impedir o apuramento da verdade.

"Temos de, rapidamente, encerrar esse assunto, sabendo tudo aquilo que se passou, tirando as devidas conclusões e ilações. É necessário saber a verdade, é necessário que todos prestem um esclarecimento cabal sobre a situação e que o país deixe de estar, até do ponto de vista político, contaminado por esta situação", disse Luís Montenegro aos jornalistas, à entrada para uma reunião do Partido Popular Europeu (PPE), grupo político ao qual o PSD pertence, em Bruxelas.