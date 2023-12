Sondagem coloca PS à frente do PSD, mas aponta para maioria de direita

Uma nova sondagem do ICS-ISCTE, feita para a SIC e o jornal "Expresso", colocam mais uma vez o PS à frente do PSD, mas aponta para uma maioria curta de direita.

Depois da redistribuição de 17% de indecisos, o PS, com José Luís Carneiro, fica com 30% das intenções de voto, para os 25% do PSD.

Já com Pedro Nuno Santos, o PS fica com 29% e o PSD obtém 26%.

A vantagem de José Luís Carneiro está dentro da margem de erro de 3,5% da sondagem, pelo que a equipa do ICS-ISCTE considera que não tem significância estatística.

Em terceiro lugar está sempre o Chega com 15% das intenções de voto. De seguida, surge a Iniciativa Liberal com 6%.

O Bloco de Esquerda tem entre 5% e 6%, enquanto a CDU tem etnre 3% ou 4%.

O PAN surge com 3%, enquanto CDS-PP e Livre têm entre 2% a 1%.

Há, ainda, 3% dos inquiridos a dizer que votaria noutro partido e 6% que votaria branco ou nulo.

Os resultados em bruto apontam para 34% de votos da direita face a 31% ou 32% de votos para a esquerda. Com a redistribui­ção de indecisos, a vantagem passa de 48% para 43%.



O inquérito realizou-se entre 18 e 27 de novembro e tem uma margem de erro de 3,5%.