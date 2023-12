Professores. Governo recusa fazer promessas que poderiam não ser cumpridas

Em conferência de imprensa no final do último Conselho de Ministros antes da demissão do Governo, a ministra explicou as opções do Governo ao longo dos últimos anos.

"Não vou fazer nenhum comentário sobre declarações feitas no âmbito ou a propósito das eleições no PS. Vou dizer aquilo que procurámos sempre fazer em matéria de Administração Pública: cumprir todos os compromissos que fomos assumindo, nunca assumir compromissos nem fazer promessas que não tivéssemos a certeza que era possível serem cumpridas", declarou esta quinta-feira Mariana Vieira da Silva, questionada pela Renascença .

"Primeiro descongelámos as carreiras, depois tivemos em conta algum do tempo congelado nas carreiras dos professores, para equiparar a uma sensação de injustiça que existia face à restante Administração Pública e, mais recentemente, aprovando mecanismos de aceleração das carreiras da Administração Pública no seu todo, aplicada de forma distinta porque as carreiras são distintas, aos docentes e às outras carreiras."

Mariana Vieira da Silva sublinha que o Governo aturou "sempre com base no mesmo princípio, que é de que nós devemos tornar as carreiras da Função Pública sempre sustentáveis. Eu aqui responde pelo trabalho que o Governo fez desde 2015 e nada mais".