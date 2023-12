IL acusa ministro de "hipocrisia" sobre tempo de serviço dos professores

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, acusa o ministro da Educação, João Costa, de hipocrisia por defender a recuperação do tempo de serviço dos professores.

Em entrevista à Renascença, João Costa admitiu ser possível a recuperação total do tempo de serviço pedido há muito pelos docentes, explicando que houve muitos imprevistos que impediram que tal fosse assumido.

Perante estas declarações. Rui Rocha desafia o PS a entender-se e acusa o ministro da Educação de ter mudado de opinião por oportunismo.

"Quero salientar e denunciar mesmo a enorme hipocrisia do ministro João Costa, que passou os últimos meses dos últimos anos defendendo que essa recuperação do tempo de serviço não é possível. E agora, de um momento para o outro, essa recuperação do tempo de serviço que punha em causa as contas do país por mera conveniência política e oportunista", afirmou o presidente da IL.

Para Rui Rocha, o ministro da Educação mudou de discurso porque apoia Pedro Nuno Santos.

"João Costa já veio mudar o discurso, dar uma cambalhota porque apoia Pedro Nuno Santos e Pedro Nuno Santos diz que é possível", justifica.