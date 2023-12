Paulo Rangel acusa o ministro da Educação de "desfaçatez"

O social-democrata Paulo Rangel disse nesta terça-feira que as declarações do ministro da Educação, a admitir a devolução do tempo de serviço aos professores, mostram uma total falta de credibilidade e acusou João Costa de "desfaçatez".

Em entrevista à Renascença, o ministro da Educação, João Costa, disse que pode vir a haver margem para a recuperação total do tempo de serviço dos docentes.

“Eu disse sempre que a reivindicação dos professores é justa e legítima. Se houver uma gestão, que espero venha a ser liderada por Pedro Nuno Santos enquanto primeiro-ministro, que, em termos de opções orçamentais, consiga dar resposta a isto - como ele diz na sua moção - no quadro de todas as carreiras da administração pública que têm tempo para recuperar, obviamente que fico muito contente e mais contentes ainda ficarão os professores”, afirmou João Costa.