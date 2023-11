PSD quer eleições antecipadas nos Açores. "Mais vale antecipar uma decisão do povo"

O presidente do governo regional dos Açores, o social-democrata José Manuel Bolieiro, quer eleições antecipadas na região autónoma, por entender que não existe garantia de aprovação de um segundo orçamento para 2024.

Após audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o líder do executivo açoriano e representante do PSD afirmou que uma nova proposta será um “ato inútil” e que o melhor é não perder tempo.



“Mais vale antecipar uma decisão do povo e, portanto, sugeri ao Presidente da República eleições antecipadas o mais rapidamente possível”, afirmou Bolieiro, referindo que Marcelo não ouviu “garantias de aprovação” da segunda proposta de orçamento após audições com os partidos.

O chefe de governo regional aponta a data de 4 de fevereiro para as eleições na região e anuncia também que o PSD irá a votos em coligação com o CDS e o PPM.

“Sim, vamos partir para uma eleição legislativa regional em coligação: PSD, CDS e PPM. Com vontade de ganhar e de assegurar estabilidade governativa”, afirmou José Manuel Bolieiro.