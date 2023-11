Sondagem dá empate técnico entre PS e PSD. Chega sobe para 16%

O Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica Portuguesa realizou um inquérito entre 15 e 24 de novembro para a RTP, Antena 1 e Público para entender que partido ganharia as eleições se fossem "hoje".

Mesmo com a demissão de António Costa, o PSD não subiu nas intenções de voto: 29% foi para os sociais-democratas e 28% para os socialistas.

Na última sondagem, realizada em Julho, as sondagens davam ao PSD 33% e ao PS 32%.

A maior subida de intenções de voto dá-se no partido encabeçado por André Ventura, com 16%. Em Julho, o partido estava nos 10%.

Para além da subida do Chega, a Iniciativa Liberal sobe também de 7% para 9%; o PAN de 1% para 2% e o CDS de 1% para 2%. Contrariamente, as intenções no Bloco de Esquerda e no PCP descem.

A percentagem de indecisão em quem votar subiu de 18% para 22% em quatro meses.