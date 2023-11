Galamba pede "consenso" para o país não perder 750 milhões do TGV

O projeto de alta velocidade para Portugal pode sofrer um revés pelo facto do Governo entrar em gestão a seguir à aprovação do Orçamento do Estado, na sequência do pedido de demissão do primeiro-ministro, António Costa, e da decisão do Presidente da República de dissolver o Parlamento.



O ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmou esta sexta-feira, no Parlamento, que Portugal deve apresentar, até janeiro do próximo ano, a candidatura ao financiamento comunitário do projeto.

"Se Portugal não se candidatar aos fundos do Connecting Europe Facility o país perderá 750 milhões de euros e o acesso a fundos europeus para qualquer projeto de alta velocidade seja em que ano for", afirmou o governante durante uma sessão de discussão na especialidade do Orçamento do Estado.

João Galamba classificou a linha de alta velocidade entre o Porto e Lisboa como "uma das infraestruturas mais decisivas das últimas e das próximas décadas no país" e pediu a criação de "um consenso entre todos os partidos", de forma ser possível candidatar o projeto a fundos comunitários e abrir o concurso internacional.

Até janeiro, garantiu, "o Governo continuará a avançar com todos os procedimentos necessários para a concretização deste projeto".

A verba em causa diz respeito ao troço Porto-Aveiro que corresponde à primeira fase da linha Porto-Lisboa, cujo arranque está previsto para 2028.