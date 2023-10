Ministro que Marcelo quis despedir cita Presidente no discurso do Orçamento do Estado

As bancadas à direita não conseguiram ficar em silêncio quando o ministro das Infraestruturas, João Galamba, anunciou que ia citar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

“Temos e teremos em curso melhorias no Aeroporto Humberto Delgado e tomaremos uma decisão que tem estado indefinida há mais de 50 anos. Sim, decidiremos mesmo a localização do novo aeroporto” disse João Galamba.

Neste discurso, o ministro das infraestruturas aproveitou para criticar a oposição à direita que critica tudo e todos e uma oposição que quer enganar os portugueses sobre a redução de impostos.

“Importa aqui clarificar a poeira que a oposição tenta lançar aos olhos dos portugueses. Neste Orçamento de Estado, o saldo entre a redução dos impostos diretos e o aumento de alguns impostos indiretos é na prática 1.000 milhões de euros, que vão ser devolvidos aos portugueses. Sim, há alívio fiscal. Sim, os portugueses vão pagar menos impostos”, garantiu João Galamba.

O ministro das infraestruturas deixou de fora a TAP, mas não esqueceu a ferrovia, o setor portuário e as energias renováveis. João Galamba anunciou que em 2024 vai ser lançado o concurso para a construção do primeiro troço da linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto.

“Este é mesmo o ano de reforçar as ligações ferroviárias no país. Iniciaremos o investimento mais determinante no setor dos transportes das últimas décadas: a linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Logo no arranque de 2024, lançaremos o concurso para construção do primeiro troço desta linha, que irá alterar, estruturalmente, a forma como nos deslocamos em território nacional”, afirmou o ministro das infraestruturas.