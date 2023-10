Aumento do salário mínimo em 2024. “Está tudo nas mãos do Governo”

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, aceita que se discuta a subida do salário mínimo para mais de 810 euros, mas sublinha que a decisão caberá sempre ao Governo.

“Neste momento, está tudo nas mãos do Governo”, diz o dirigente empresarial à Renascença.

António Costa disse à TVI/CNN Portugal que não vai ser o Governo a resistir ao aumento do salário mínimo e a subida é, de facto, uma possibilidade. “Temos de continuar a seguir essa trajetória com bom senso", declarou.

O Conselho Nacional das Construções Patronais propôs ao governo um conjunto de propostas, as quais a CCP subscreve. “Se o Governo der abertura suficiente para essas propostas, nós aceitamos discutir a questão do salário mínimo. Não há qualquer compromisso mas a abertura que o Governo tiver para as propostas das Confederações é o elemento determinante para saber se essa discussão se abre ou não”, adverte o presidente da CCP.



Quando questionado sobre a proposta da CIP para a criação de um "15.º salário" , o líder do Governo diz que é possível "uma aproximação" à ideia. João Vieira Lopes afirma ser uma proposta feita “fora da Constituição Social”. Nesse sentido, “não está contida no documento das propostas e, neste momento, estamos centrados em discutir o documento conjunto. Fora disso, da parte da CCP, não fazemos qualquer comentário”, conclui.