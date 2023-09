Madeira. Representante da República termina a audição aos partidos políticos

O representante da República para a região autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, termina, esta quinta-feira, a audição aos partidos políticos com representação parlamentar, na sequência das eleições regionais de domingo, antes de convidar PSD/CDS-PP a formar o executivo regional.

Esta quinta-feira serão ouvidos o PS e o PSD.

Depois disso, Ireneu Barreto deverá convidar a coligação PSD/CDS-PP, que venceu as eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira, a formar o novo Governo Regional.

A coligação PSD/CDS-PP venceu no domingo as legislativas regionais, mas ficou a um deputado da maioria absoluta, tendo sido anunciado na terça-feira um acordo de incidência parlamentar com o PAN, que conseguiu um mandato.

Nas eleições regionais, a coligação PSD/CDS-PP elegeu 23 deputados, o PS 11, o JPP cinco e o Chega quatro, enquanto a CDU (PCP/PEV), o BE, o PAN e a IL elegeram um deputado cada.