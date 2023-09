Eleições na Madeira. Miguel Albuquerque indigitado presidente do Governo Regional

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, foi hoje nomeado presidente do XIV Governo Regional pelo representante da República, Ireneu Barreto, depois de concluídas as audições aos nove partidos que conseguiram mandatos nas eleições legislativas de domingo.

O anúncio foi feito por Miguel Albuquerque ao jornalistas, no final de uma reunião com Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço, no Funchal.

Miguel Albuquerque indicou ainda que conta apresentar a composição do novo Governo Regional "o mais rapidamente possível", no decurso no próximo mês.

A coligação PSD/CDS-PP, cuja lista foi encabeçada por Albuquerque, líder dos social-democratas madeirenses e presidente do executivo, venceu as eleições, mas ficou a um deputado da maioria absoluta, tendo sido anunciado na terça-feira um acordo de incidência parlamentar com o Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que conseguiu um mandato.

A coligação PSD/CDS-PP elegeu 23 deputados, o PS 11, o JPP cinco e o Chega quatro, enquanto a CDU (PCP/PEV), o BE, o PAN e a IL elegeram um deputado cada.