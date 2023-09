Deputada eleita pelo PAN na Madeira assegura: acordo com PSD tem "toda a legitimidade"

A deputada do PAN eleita no domingo para a Assembleia Legislativa da Madeira, Mónica Freitas, assegurou esta quarta-feira que o acordo de incidência parlamentar assinado com a coligação PSD/CDS-PP tem “toda a legitimidade”, contrariando as afirmações do porta-voz regional.

Questionada sobre as afirmações do porta-voz do PAN/Madeira, Joaquim Sousa, que colocou hoje em causa a legalidade do acordo e defendeu que devia ter estado na reunião com o representante da República para a Madeira, Mónica Freitas afirmou que os elementos hoje ouvidos fazem parte da comissão política regional.

E acrescentou: “Eu sou a deputada eleita, portanto o acordo foi assinado com toda a legitimidade das pessoas que tinham esse poder para o fazer”.

Mónica Freitas falava aos jornalistas no Palácio de São Lourenço, no Funchal, após o PAN ter sido ouvido pelo representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, que está durante o dia de hoje a receber os partidos políticos que conseguiram representação parlamentar nas eleições de domingo.

A deputada reconheceu que Joaquim Sousa continua a ser o porta-voz, mas reafirmou que a situação está a ser tratada e “muito em breve será resolvida”, sem adiantar mais detalhes.

Sobre o facto de o ainda porta-voz da estrutura regional do partido não ter sido informado da reunião com o representante da República, Mónica Freitas defendeu que “não teria de ser”, argumentando que “o próprio afastou-se do partido e das questões do partido já desde antes da campanha eleitoral”.