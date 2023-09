Comissão Política do PAN reúne-se para votar acordo na Madeira

A Comissão Política Nacional do PAN vai reunir-se esta quarta-feira à noite para votar o acordo de incidência parlamentar assinado na sequência das eleições legislativas regionais da Madeira.

Em resposta à Lusa, fonte oficial do partido Pessoas-Animais-Natureza indicou que “o acordo político resultou do trabalho conjunto de cada um dos partidos, ficando ainda sujeito à ratificação dos órgãos internos do PSD e do PAN e à assinatura dos respetivos representantes”.

“O PAN irá realizar hoje à noite a sua reunião de Comissão Política Nacional”, que é o órgão máximo de direção política do partido entre congressos, referiu a mesma fonte.

De acordo com os resultados oficiais provisórios, a coligação Somos Madeira (PSD/CDS-PP) venceu no domingo as eleições legislativas regionais da Madeira, com 43,13% dos votos, mas falhou por um deputado a maioria absoluta, para a qual é necessário ter 24 dos 47 lugares do parlamento do arquipélago.

O PAN conseguiu 2,25% dos votos e elegeu uma deputada regional, voltando a estar representado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

A deputada eleita do PAN, Mónica Freitas, anunciou na terça-feira que assinou um acordo de incidência parlamentar de quatro anos com a coligação PSD/CDS-PP na Madeira, viabilizando assim uma maioria absoluta no hemiciclo.