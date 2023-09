Eleições na Madeira. Presidente do Governo dos Açores felicita Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, deu os parabéns ao líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, “por uma votação expressiva” nas eleições legislativas regionais da Madeira, realizadas no domingo.

“Os Madeirenses escolheram (…), nas urnas, por uma votação expressiva, a liderança histórica do PSD, desta vez em coligação com o CDS[-PP], para continuar o trabalho de defesa e desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo”, disse Bolieiro, na segunda-feira à noite.

Numa publicação feita na rede social Facebook, o líder do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) endereçou a Albuquerque “as mais calorosas saudações pela decisão do povo que lhe dá o encargo de continuar o caminho de desenvolvimento da Madeira”.

Bolieiro apelou ainda ao atual presidente do Governo Regional da Madeira para manter “uma frente autonómica de defesa das duas regiões autónomas, desde logo, no trabalho (…) relativo à revisão da Lei das Finanças [das] Regiões Autónomas”.

A coligação formada por PSD e CDS-PP foi a força mais votada nas eleições legislativas regionais da Madeira, no domingo, elegendo 23 dos 47 deputados, ficando a um da maioria absoluta.

A segunda força mais votada foi o PS, que elegeu 11 deputados, tendo perdido oito face às eleições de 2019, o JPP cinco e o Chega quatro, enquanto a CDU, o BE, o PAN e a IL elegeram um deputado cada.

O número de partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira vai passar de cinco para nove na próxima legislatura, com a estreia do Chega e da IL e o regresso ao parlamento do PAN e BE.

No domingo, depois de conhecidos os resultados, Miguel Albuquerque garantiu estar em condições de apresentar nos próximos dias um governo de maioria parlamentar, mas sublinhou que dessa coligação “está excluído o Chega”.

“Estou em condições de nos próximos dias apresentar um governo de maioria parlamentar”, afirmou, sem revelar com que partidos vai negociar.

Nuno Morna, o primeiro e único deputado da Iniciativa Liberal eleito para a Assembleia Legislativa da Madeira, recusou no domingo integrar um governo regional, mas mostrou-se disponível para conversar "com quem for" que aceite condições dos liberais.

Também no domingo, a cabeça de lista do PAN às legislativas da Madeira, Mónica Freitas, afirmou que o seu partido não fechará portas a uma coligação pós-eleitoral com o PSD e o CDS-PP.

Nas legislativas regionais, o representante da República, cargo ocupado por Ireneu Barreto, convida uma força política a formar governo em função dos resultados, após a auscultação dos partidos