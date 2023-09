Habitação. Paulo Raimundo considera que novas medidas do Governo "passam ao lado do alvo"

O secretário-geral do PCP considerou este sábado que as novas medidas do Governo sobre os créditos à habitação são "insuficientes, tardias" e "passam ao lado do alvo", deixando a banca "intocável por opção".

Num discurso na sessão pública "Os problemas da habitação e as propostas do PCP", em Almada, Paulo Raimundo considerou que as novas medidas, "podendo ter importância para quem lhes pode aceder, deixam intocável por opção, e só por opção, a principal responsável, e simultaneamente a principal beneficiária" da situação que se vive na habitação, referindo-se à banca.

São "medidas insuficientes, tardias e, sobretudo, que passam completamente ao lado do alvo fundamental", criticou Paulo Raimundo. .

O secretário-geral do PCP defendeu que "são insuficientes porque, aliviando o aperto da corda, deixam o nó no pescoço de quem tem um crédito à habitação" e são "tardias porque não há nada que justifique medidas, ainda que limitadas, ao fim do décimo aumento das taxas de juro".

"E passam ao lado do alvo, porque o alvo deveriam os lucros da banca e garantir que eram esses lucros que suportavam e suportam o aumento das taxas de juro. Nem uma medida, nem sequer um princípio, uma linha, uma aproximação mínima de uma medida que belisque os 11 milhões de lucros por dia da banca", criticou.